أكد الأستاذ خالد البابطين رئيس نادي الشباب السابق ورئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم السابق وهو مستشار قانوني في المقام الأول عبر موقعه الرسمي بالتواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيكون له وقفات قانونية في قضية العويس ويسال التوفيق فيها.
وأكد ان القانون الرياضي يعتمد حرية الإثبات، وبالتالي فيمكن إثبات تفويض مدير الاحتراف أمّا بالكتابة أو بالقرائن ، وإيداع المبلغ دليل على التفويض.
كما تساءل موجها انتقادا للجنة الاحتراف عن توقيع العقوبة على مدير الاحتراف بنادي الشباب قائلاً: “لم يُسأل مدير الاحتراف هل وقع العقد ام لا ؟ وهل هو مفوض أم لا ؟ وكيف يوقع عليه عقوبة دون مواجهة !؟”.
وأضاف البابطين كما يمكن إثبات تفويض مدير الاحتراف بالكتابة يمكن إثبات ذلك بالقرينة ، وإيداع مبلغ في حساب نادي الشباب لم يكن خطأ أو صُدفة .وأختتم تأكيداته بأن الاتفاقية من ” العويس ” مختومة بختم النادي ، وبالتالي هذه قرينة أخرى تُضاف إلى قرينة المبلغ المودع في حساب النادي.
ومن جهة أخرى تداول عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدين رئيس نادي الشباب عبر صور وات ساب بأنه على علم تام بتحويل المبالغ لحساب نادي الشباب ومحادثة مع وليد معاذ مسئول النادي الأهلي.
والأكثر جدلية هو أن القريني قال لمعاذ بأن يتواصل مع ماجد (ماجد على الأرجح هو ماجد المرزوقي) لتكملة الأمور،هذه الأدلة ستكون حاضرة في تداعيات القضية بحسب موقع يورو سبورت.
سيكون لي وقفات قانونية حول قضية ” العويس ” ، وأرجو أن أوفق فيها الى الصواب.
القانون الرياضي يعتمد حرية الإثبات ، وبالتالي فيمكن إثبات تفويض مدير الاحتراف أمّا بالكتابة أو بالقرائن ، وإيداع المبلغ دليل على التفويض.
القانون الرياضي يعتمد حرية الإثبات ، وبالتالي فيمكن إثبات تفويض مدير الاحتراف أمّا بالكتابة أو بالقرائن ، وإيداع المبلغ دليل على التفويض.
لم يُسأل مدير الاحتراف هل وقع العقد ام لا ؟ وهل هو مفوض أم لا ؟
وكيف يوقع عليه عقوبة دون مواجهة !؟
لم يُسأل مدير الاحتراف هل وقع العقد ام لا ؟ وهل هو مفوض أم لا ؟
وكيف يوقع عليه عقوبة دون مواجهة !؟
كما يمكن إثبات تفويض مدير الاحتراف بالكتابة يمكن إثبات ذلك بالقرينة ، وإيداع مبلغ في حساب نادي الشباب لم يكن خطأ أو صُدفة .
كما يمكن إثبات تفويض مدير الاحتراف بالكتابة يمكن إثبات ذلك بالقرينة ، وإيداع مبلغ في حساب نادي الشباب لم يكن خطأ أو صُدفة .
ثم إن الإتفاقية من ” العويس ” مختومة بختم النادي ، وبالتالي هذه قرينة أخرى تُضاف إلى قرينة المبلغ المودع في حساب النادي.