شهد مركز صحي الجنينة التابع لصحة بيشة واقعة غريبة، حيث عمت المركز فوضى عارمة عقب مشادات بين مراجعين وأحد أطباء المركز ..بحسب مزمز
وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية في بيشة عبدالله الغامدي، أن المعتدين على مركز صحي الجنينة، وهم شباب ووالدهم، موقوفون لدى الشرطة، وأن وزارة الصحة لن تقبل الاعتداء علي منسوبيها، مهما كانت الأسباب، كما أن الوزارة لن تتنازل عن حقها العام، وستتابع القضية حتى إنزال العقوبة النظامية بحق المعتدين.
وأظهرت مقاطع فيديو التقطت داخل وخارج المركز، حجم الفوضى الناتجة عن المشادة بين الطرفين، وتواجد الشرطة في المركز، كما أظهر مقطع آخر شابا يحاول اقتحام وكسر باب الطبيب بقدمه، وذلك ليعتدي عليه.
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