حذرت جهات حكومية من وجود تهديد بهجمات إلكترونية ودعت المستخدمين إلى رفع مستوى الحيطة والحذر والتحقق من وجود الاحتياطات اللازمة.
ووفقا لموقع سبق أوصت هذه الجهات ببعض الحلول المقترحة التي قد تساهم في تفادي الإصابة وتقليل الأضرار ومنها عدم فتح الروابط أو مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة أو تلك التي تصل من أشخاص مجهولين أو التي لا يتوقع وصولها من الطرف الآخر وعدم تصفح مواقع مشبوهة وعدم تحميل ملفات من مواقع إنترنت غير موثوقة.
ودعت إلى استخدام برامج مكافحة الفيروسات والتأكد من تحديثها دوريا ومتابعة التدقيق في سجلات برامج مكافحة الفيروسات لكشف أي علامات على الإصابة ببرامج خبيثة والتنسيق مع مراكز الدعم في حال تم الاشتباه في مثل هذه البرامج.
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