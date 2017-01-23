أحبطت الدوريات البحرية بحرس الحدود بقطاع ضباء عملية استلام أكثر من 1.6 مليون من حبوب الإمفيتامين المخدرة عبر البحر، بعد تلقي غرفة القيادة والسيطرة بقطاع ضباء بلاغاً من مواطن يفيد بمشاهدة براميل بلاستيكية تتقاذفها الأمواج في حدود مسؤولية قطاع ضباء..بحسب مزمز
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي أنه تم توجيه الدوريات البحرية لموقع البلاغ، وبمسح منطقة البلاغ وتوسيع نطاق البحث تم العثور على سبعة براميل بلاستيكية اتضح من انتشالها وتفتيشها احتواءها على ما مجموعه 759‚604‚1 أقراص إمفيتامين.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي أنه تم توجيه الدوريات البحرية لموقع البلاغ، وبمسح منطقة البلاغ وتوسيع نطاق البحث تم العثور على سبعة براميل بلاستيكية اتضح من انتشالها وتفتيشها احتواءها على ما مجموعه 759‚604‚1 أقراص إمفيتامين.
وأشار العقيد الحربي إلى أنه تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.