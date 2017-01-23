أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأثر بـ”رسالة رائعة” تركها سلفه باراك أوباما في المكتب البيضاوي.
وقال ترامب وهو يرفع الرسالة خلال تصريح مقتضب في البيت الأبيض “توجهت إلى المكتب البيضاوي ووجدت هذه الرسالة الرائعة من الرئيس أوباما”.
وأضاف “كانت بادرة في غاية اللطف من جانبه”، لافتا إلى أنه لن يكشف للصحافيين “مضمونها”.
وينص تقليد أميركي قديم على أن يترك الرئيس المنتهية ولايته رسالة لخلفه لا يكتشف وجودها إلا حين ينتقل إلى المكتب البيضوي.
وفي 1993 لفتت الرسالة التي تركها الجمهوري جورج بوش الأب لخلفه الديموقراطي بيل كلينتون. وكتب فيها الرئيس الأميركي الحادي والأربعون إن “نجاحكم هو نجاح بلادكم. أدعمكم تماما”.
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