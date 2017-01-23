تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أثارت الجدل من احد الميادين في لبنان، ويظهر في الصورة لافتة مكتوب عليها: أخي العامل السوري عذراً أنا أحق منك بالعمل في هذا البلد.
وقد أثارت الصورة غضب نشطاء مواقع التواصل وذلك لامتناع اللبنانيين عن مساعدة أشقائهم السورين في تقديم لهم وظائف..بحسب مزمز
وطالب مواطنون سعوديون بطرد اللبنانيين رداً على هذه اللافتة وقال أحد المواطنين أن الوافد اللبناني راتبه مرتفع ويتخطى الـ 10 ألاف دولار، ولكن إذا طلب مواطن سعودي العمل لديهم فلن يجد إلا هذه الافتة.
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