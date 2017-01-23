أكد الناقد الرياضي، عدنان جستنية، أنه يمتلك معلومةً هامة قد تقلب الموازين -حسب وصفه- في قضية الحارس الدولي محمد العويس، لاعب نادي الشباب.
وكتب جستنية تغريدةٍ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “معلومة قد تقلب الموازين.. مدير الاحتراف بنادي الشباب يملك تفويضًا من رئيس النادي عبر رسالة عن طريق الواتس آب.. هل تقبل لجنة الاحتراف هذا التفويض؟”.
وأثارت قضية العويس مؤخرا حالة من الجدل الواسع على الساحة الرياضية، وذلك بعد توقيع اللاعب مع النادي الأهلي، ثم رفض لجنة الاحتراف تثبيت الاتفاقية بسبب توقيعها من جانب مدير الاحتراف في الشباب، ماجد المرزوقي، بدون حصوله على تفويضٍ من رئيس النادي عبد الله القريني.
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