كشفت صحيفة محلية عن 7 أسباب تقف وراء اختيار الإرهابيين للسكن أو الاختباء في «الاستراحات» من بينها بُعد موقع هذه الاستراحات عن الأحياء السكنية واعتقاد الإرهابيين أن هذه المواقع بعيدة عن الوجود الأمني وعدم وجود جيران مباشرين لهذه المواقع وسهولة استئجارها وحرية الدخول إليها والخروج منها في غالبية أوقات اليوم وانخفاض أسعار إيجارها مقارنة بأسعار الفلل والشقق داخل المدن الرئيسية.
ووفقاً لصحيفة”عكاظ”تشمل الأسباب أيضاً طبيعة تصميم الاستراحات الذي يساعد في دخول السيارات إلى داخلها بعكس مواقع السكن الأخرى إضافة إلى أن السكن في هذه الاستراحات لا يتطلب وجود «أسرة» للمستأجر في غالبية الاستراحات.
وأكدت المصادر أن من بين الأسباب الاعتقاد السائد لدى أفراد المجتمع أن هذه الاستراحات مواقع للترفيه والابتعاد عن أجواء المدينة وتعقيداتها اليومية ولا يخطر ببال أحد أن هناك من يريد استغلالها وتحويلها إلى مقار للقتل والتدمير وتجهيز الموت للأبرياء وهو الأمر الذي كشفته الأجهزة الأمنية في استراحة «الحرازات» في مدينة جدة أمس الأول وقبلها في أوكار في الرياض والقصيم.
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