استطاعت الجهات الأمنية بمحافظة أملج من القبض على الوافد الأثيوبي الهارب والمخالف لنظام الإقامة، صباح اليوم، في استراحة جنوب المحافظة,وذلك وفقاً لما أكده الناطق الإعلامي بالمديرية العامة للسجون، العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت بحسب ماورد بموقع”سبق”.
وكان المخالف مرحلاً من تبوك إلى محافظة جدة، وعندما توقفت الباض في محطة الوقود طلب النزول “احتيالاً” بحجة أداء الصلاة، الأمر الذي مكّنه من التوجّه إلى أحد الجبال القريبة ثم الهرب، وعملت الجهات الأمنية في البحث عنه حتى تمّ القبض عليه.
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