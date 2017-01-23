قال مصدر مسؤول بالقنصلية الإندونيسية، إن بلاده قررت التوقف عن إرسال العمالة المنزلية بعقود عاملات نظافة بشكل نهائي، بسبب المشكلات الكثيرة التي عانتها العاملات من خلال تلك العقود.
وأضاف المصدر وفقا لـ”الاقتصادية”، أن إيقاف إرسال العمالة سيكون في مصلحة الأسرة السعودية، إذ حان الوقت للأم أن تكرس الجزء الأكبر من وقتها للاهتمام بأسرتها ومرافقة أطفالها والجلوس معهم.
وأوضح أنه تم إغلاق نحو 41 شركة لإرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، وذلك على خلفية مخالفات ارتكبتها تلك الشركات بتوظيفهن في أعمال ليست منصوصا عليها في العقود.
وكشف عن مخالفات بالجملة تعلقت بصياغة العقود، وحفظ حقوق العاملات، والتدريب ما دفع عددا منهن للهروب أو إلقاء أنفسهن من الأدوار العلوية من المنازل بسبب عدم رغبتهم في العمل، حيث أنه كان من المقرر أن تلتحق العمالة النسائية في الفنادق والمستشفيات والشركات، ضمن عقود سنوية، وليس في المنازل.
وأوضح أن بلاده تدرس جديا إرسال ممرضات إندونيسيات للعمل في القطاع الصحي في المملكة بعد حصولهن على التدريب المناسب خلال الأشهر المقبلة.
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