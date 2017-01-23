تبحث الجهات الأمنية بمحافظة أملج الآن عن موقوف من جنسية أفريقية مخالف لنظام الإقامة تمكن من الهروب بعد وقوف الحافلة التي تقلهم عند أحد محطات الوقود بالمحافظة.
وأكد مصدر أنَّ المخالف كان مُرحّلاً من تبوك إلى محافظة جدة، وعندما توقفت الحافلة في محطة الوقود طلب النزول “احتيالاً” بحجة أداء الصلاة، الأمر الذي مكنه للتوجه إلى أحد الجبال القريبة ثم الهرب .
وأكد الناطق الإعلامي بالمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت الواقعة، مبينًا أنَّ الهارب مخالف لنظام الإقامة، وأنَّ البحث جارٍ عنه من قبل الجهات الأمنية بحسب صحيفة سبق.
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