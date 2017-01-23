كشفت حقيقة ما تم تداوله عن قيام رجل بتدريب نساء على الفنون القتالية في العاصمة “الرياض”، وصل وسمه في “تويتر” إلى “ترند عالمي”، ولاقى العديد من الانتقادات؛ إذ بيَّن المدرب الأردني “أحمد الفقهاء”، الذي ظهر خلال الصور، أن الدورة كانت في إحدى الدول العربية، نافيًا أن تكون لها أي علاقة بالسعودية.
وقال الفقهاء: بخصوص الصور المنشورة، فإن هذه دورة تدريبية عُقدت لمدربات في “الأردن”. موضحًا أنه يعمل مدربًا في الرياض في أحد الأندية الخاصة بالرجال، وغير المختلطة من الأساس.
ولفت إلى أنه سيقاضي كل من حاول الإساءة له، وذلك بالزج به في دورات تدريبية مختلطة في السعودية، إذا لم يتم الاعتذار بشكل رسمي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد اشتعلت غضبًا بعد نشر صور لمدرب عربي، يقوم بتدريب مجموعة من النساء على الفنون القتالية في إحدى الصالات، قيل إنها في العاصمة “الرياض”؛ وتم إنشاء وسم تحت عنوان “رجل يدرب النساء في الرياض”، وصل إلى “الترند”، وهاجم من خلاله المغردون الجهة المسؤولة عن ذلك، وطالبوا بمحاسبتها، قبل أن يوضح المدرب “الفقهاء” الأمر نافيًا أن تكون الدورة قد عُقدت في السعودية بحسب صحيفة سبق.
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