وسط ضحكات وسخرية الضيوف، انتقد الإعلامي داوود الشريان صحيفة ”الرياض”، رداً على تقرير نشرته تحت عنوان مشاهير السوشيال ميديا باحثون عن الشهرة على حساب القيم والأخلاق، وذلك عبر برنامجه “الثامنة” المذاع على فضائية MBC.
حيث استهدف التقرير حالتين من مشاهير السوشيال ميديا هم “أبو سن” ورجل كبير ظهر في عدة مقاطع يغني حتى أصبح من المشاهير، وقد علق الشريان على مُعدّيه قائلاً: “اتقوا الله ما أنتم تروحون للبنات في الأحياء و ما أنتم تروحون للعروس و تلبسون لبس حريم”..بحسب مزمز
كما أضاف “الشريان”: أتمنى من مدير الأمن العام أن يأخذ هاذول اللي قاعدين في الصحف كل واحد ماسك سيف كأنهم قضاة يصدرون أحكام على خلق الله، حتى يروا ما تعانيه قوات الأمن من مكافحة المخدرات و الإرهاب”.
فيما أستغرب الشريان قائلاً: “واحد طلع في مقطع وش سوى؟، تدرون إيش قايلين في التحقيق الشهرة تقدح في العقيدة، يعني اللي يطلع في التليفزيون ولا في المواقع يتلطم أرفقوا علينا يا خلق الله وأرفقوا على “أبو سن”، يعني يكفينا عبد الله الفوزان اللي لجنا هنا بعد تبون تطلعونها في الجرايد”.
هذا وقد أنهى “الشريان” انتقاده مطالباً كل من تناوله التقرير ووردت أسماءهم فيه، أن يرفعوا دعوى على الصحيفة، و على “اللي متكلمين فيها الشيبان اللى مزين التقرير” -حسب وصفه-.