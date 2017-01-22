قال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة جازان، إن إدارة التعليم تحقق مع معلم في واقعة انتحال شخصية، حيث أحضر شخصاً ليختبر في المدرسة بدلاً عن أحد الطلاب.
وبحسب مصادر مطلعة، وفقاً لـ”الوطن”، فإن القصة بدأت عندما طلب معلم يعمل بإحدى مدارس أبوعريش بجازان السماح لطالب له صلة قرابة به بتأدية الاختبارات في المدرسة، وأحضر موافقة مكتب التعليم بناء على طلب قائد المدرسة، فاكتشف الأخير أن الشخص الذي حضر للجلوس للاختبار بالمدرسة لا تتطابق صورته مع صورة الهوية المقدمة.
وأضافت المصادر، أن قائد المدرسة وفي ظل إصرار المعلم على أن الشخص هو صاحب الصورة والهوية، اضطر لاستدعاء المعلمين للشهادة على الواقعة، ثم اتصل بمكتب التعليم، فحضر مدير عام مكتب التعليم الدكتور حسن الخضي إلى المدرسة، وأكد أن الواقعة انتحال شخصية، فيما أحيلت القضية لإدارة تعليم جازان التي بدأت التحقيق بشأنها.
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