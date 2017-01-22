شبه الباحث في الشؤون السياسية الدكتور عبد الله النفيسي بأسلوب طريف، العلاقات الروسية الإيرانية، بأنها زواج بلا حب، وذلك في تعليقه على المحادثات المزمع عقدها في أستانا، عاصمة كازاخستان، بشأن الأزمة السورية.
وكتب النفيسي عبر حسابه بموقع “تويتر” تغريدة طريفة قال فيها: “العلاقة بين روسيا وإيران زواج بلا حب، محادثات أستانا بداية للخرس الزواجي، بين الطرفين، نسأل الله لهما العنف المنزلي، ثم الطلاق البائن”.
يذكر أن محادثات أستانا التي من المتوقع أن تنطلق خلال الأيام القادمة، بحضور وفد من المعارضة السورية، ومشاركة الولايات المتحدة وتركيا، تحاول إيران بكل الطرق تعقيدها لإفشالها.
العلاقه بين روسياوإيران زواج بلا حب . محادثات أستانا بداية ( للخرس الزواجي) بين الطرفين . نسأل الله لهما ( العنف المنزلي )ثم ( الطلاق البائن