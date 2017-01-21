قضت محكمة التنفيذ في الرياض مؤخراً بإيقاف خدمات نادي النصر لدى الاتحادات واللجان الرياضية، بعد أن استعان وكيل أعمال أحد اللاعبين الأجانب بمحامٍ، لرفع شكوى ضد النادي، مطالباً فيها بمستحقات اللاعب البالغة أكثر من مليون ريال..ناس
وأكدت مصادر مطلعة إلى أن محكمة التنفيذ ألزمت الهيئة العامة للرياضة بإيقاف خدمات نادي النصر، نظير المماطلة في عدم سداد المبلغ، كما طلبت حجز المبلغ من مداخيل النادي، ووضعه في شيك مصدق باسم المحكمة.
ويُعتبر نادي النصر هو النادي الوحيد بين الأندية الموقوفة خدماته بقرارٍ رسمي من قِبل محكمة التنفيذ، وذلك على خلفية التهاون في الالتزام بتنفيذ حكم القضاء، وعدم تسديد المبالغ المالية المترتبة على هذا الحكم.