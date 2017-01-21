تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع انفجار في الاستراحة التي تحصن بها الإرهابيون في حي الحرازات شرقي جدة.
ويظهر الفيديو ارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد الدخان في أحد الأبنية التي قيل إنها الاستراحة التي تحصن بها المطلوبون أثناء محاصرة رجال الأمن لهم..بحسب قبس
وأبانت مصادر أن أحد الإرهابيين فجر نفسه بحزام ناسف، وأن المبنى الذي كانا يتحصنان به احتوى على مصنع للمواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، ما أدى إلى قوة الانفجار لحظة تفجيرهما نفسيهما.
وكانت مصادر أفادت بانتهاء العملية، وينتظر صدور بيان رسمي لكشف التفاصيل.