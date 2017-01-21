أعلن الرئيس الغامبي المنتهية ولايته ، “يحيى جامع” ، عن تخليه عن الحكم ، ومغادرته العاصمة الغامبية بانجول في الساعات القليلة المقبلة إلى منفاه الأخير ، وأكد جامع في خطابه، الذي نقلته وسائل إعلام محلية ، أنه قرر التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد “حقناً للدماء ومنعاً للتدخلات الخارجية ، وتجنباً لنشوب حرب في غامبيا” .
وجاء تنحي جامع في خطاب ألقاه من مكتبه بالقصر الجمهوري ، بحضور الرئيسين الموريتاني “محمد ولد عبد العزيز” والغيني “ألفا كوندي” ، واتهم جامع في خطابه دولاً لم يذكرها بالاسم ، بأنها “ترغب في الزج بغامبيا في صراع مسلح عواقبه وخيمة” .
ويأتي هذا الإعلان ، بموجب وساطة قادها الرئيس الموريتاني “عبد العزيز” ، ونظيره الغيني “كوندي” ، لإيجاد حل سلمي للأزمة ، انتهنت بإتفاق وقع عليه الأطراف بعد مفاوضات متواصلة مع الرئيس الغامبي السابق “يحيى جامع” امتدت منذ ظهر يوم الجمعة وحتى بعد منتصف الليل .
وفي سياق متصل ، قال الرئيس “عبد العزيز” في حديث مع وسائل إعلامية ، قبل مغادرته العاصمة الغامبية بانجول ، إن “هذا الاتفاق يصون للرئيس جامع شرفه وكرامته ووحدة واستقرار بلده” ، مضيفاً أن جامع “سيغادر غامبيا عندما تكون الظروف ملائمة وفي أسرع وقت ممكن” .
هذا ونقل موقع “صحراء ميديا” الإخباري الموريتاني ، أنه من المنتظر أن تعود الطائرة الموريتانية التي أقلت الرئيسين الموريتاني والغيني ، فجر السبت إلى العاصمة الغامبية بانجول ، من أجل نقل “يحيى جامع” إلى وجهته التي اختار الإقامة فيها برفقة أفراد أسرته وبعض المقربين منه ، في حين لم يعلن “جامع” في خطابه عن الجهة التي اختار التوجه إليها ، فيما ترجح الأنباء أن يتوجه إلى العاصمة الغينية كوناكري ، وفي غضون ذلك ، بث التلفزيون الرسمي في غامبيا بياناً للسلطات الأمنية دعت فيه المواطنين إلى “عدم القلق” والعودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، مؤكدة أن “الأوضاع تحت السيطرة” .
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