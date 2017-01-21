سلّط تقرير صحفي الضوء على 5 معلومات جديدة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينها حصوله على نجمة “ممر المشاهير” في هوليوود؛ لعمله في برنامج تلفزيون الواقع، لافتاً إلى أن الرئيس الوحيد الذي نال هذه النجمة، هو الرئيس السابق ريغان.
وأشار التقرير الذي نشرته السفارة الأمريكية بالرياض عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إلى أن ترامب يكره المصافحة بالأيادي، حتى لا تنتقل عدوى الأمراض إليه، لكنه اضطر إلى قبول المصافحة، حينما بدأ حملته للترشح للرئاسة، وبصفته رئيساً، فمن المرجح أنه سوف يصافح 65 ألف يد في كل عام.
وأوضح أن أول دخل حصل عليه ترامب جناه من بيع زجاجات المياه الفارغة في مواقع البناء، التي يديرها والده المطور العقاري في مدينة نيويورك، مقابل بضعة سنتات، لافتاً إلى أن جهاز الخدمة السرية سيمنح ترامب وأسرته أسماءً مستعارة، ستبدأ أحرفها بأحرف أسمائهم ذاتها.
ولفت إلى أن الفيلم المفضل لترامب هو فيلم “المواطن كين”، الذي يروي قصة قطب من كبار أقطاب مجال الصحف، وقال عنه ترامب في مقابلة: “أعتقد أنك تتعلم في فيلم المواطن كين أن الثروة ربما ليست كل شيء، لأنه كان يملك الثروة، لكنه لم يكن يحظى بالسعادة”.