ذكرت مصادر أن المجلس الصحي يدرس التنسيق مع الجهات المعنية؛ لمنع إعلانات المشروبات الغازية في الشوارع والأماكن العامة، بعد منع بيعها في المرافق الصحية.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “الحياة”، أن المجلس أعدَّ خطة لمنع إعلانات المشروبات الغازية في الشوارع والأماكن العامة، تضمنت العديد من الأهداف والقرارات، التي سيتم تزويد وزارة الصحة بها لمناقشتها.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد حظرت بيع المشروبات الغازية والحلويات داخل المستشفيات الحكومية، كمساهمة لمكافحة السمنة، بناءً على الدراسات التي أكدت وجود علاقة بين المشروبات الغازية وزيادة الوزن والبدانة، والمشاكل الصحية المرتبطة بها.