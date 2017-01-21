واعتقلت السلطات الأميركية نحو 217 شخصاً على إثر التظاهرات المناهضة للرئيس الأمريكي.
يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد ترامب والتي بدأت قبل حفل التنصيب سرعان ما تحولت إلى أعمال شغبٍ حطم فيها المحتجون النوافذ والمتاجر والسيارات إلى جانب اشتباكهم مع عناصر الشرطة
وردَّد مئات الغاضبين على تنصيب ترامب عباراتٍ مناهضةٍ له، في حين تشاجر آخرون مع أفرادٍ من الشرطة في موقعٍ غير بعيدٍ عن البيت الأبيض، مما استدعى الشرطة للرد بإطلاق رذاذ الفلفل وقنابل صوتية.
وألقى ما بين 400 و500 متظاهرٍ مقذوفاتٍ على عناصر شرطة مكافحة الشغب على مقربة من البيت الأبيض. وقلب المتظاهرون حاويات القمامة على الرصيف قبل أن يقوموا بإحراقها.