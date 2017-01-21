أعاد مواطن سعودي زوجته المغربية الشابة من حيث أتت بعد أن قوبلت بالرفض التام من والد وأم المواطن السعودي بسبب جمالها.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها ” صدى ” من الفتاة المغربية ” ن . م ” والتي غادرت مدينة الدمام واستقرت بمدينة فاس المغربية قالت إن سبب الرفض يعود لخوف والد ووالدة طليقها من جمالها وصغر عمرها، حيث أفصح الجميع عن خشيتهم من الحسد الذي قد يلازم ابنهم الوحيد فيما لو بقيت على ذمته، مما دفع الشاب إلى الرضوخ لطلب والديه وإعادة الفتاة إلى ديارها بعد فترة زواج لم تدم طويلا وبعد أن تبددت جميع أحلامها بحياة هنية ومستقرة.
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