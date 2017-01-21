يقوم رجال الأمن السعودي في هذه اللحظات بعملية أمنية كبيرة لمواجهة عدد من العناصر الارهابية في حي الحرازات بمدينة جدة. وستكشف وزارة الداخلية عن تفاصيل العملية الأمنية عبر بيان لها لاحقاً..بحسب الوئام
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