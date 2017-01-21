يرفض المتهم بقتل الطالب السعودي حسين النهدي؛ (24 عاماً)، تسليم نفسه لشرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة.
وذكرت قناة أمريكية أن القاتل كولين أوسبرن؛ (27 عاماً) موقوفٌ لدى شرطة ولاية مينيسوتا؛ حيث تمّ إلقاء القبض عليه والتحقيق معه، ويرفض طلب تسليم نفسه لشرطة ولاية ويسكونسن التي شهدت الجريمة، مطالباً باستمرار محاكمته في مينيسوتا التي يقيم.
وأشارت إلى أن قاضي ولاية مينيسوتا أصدر قراراً بعدم إطلاق سراح المتهم إلا في حال وجود كفالة مالية قدرها مليونا دولار، كما حدّد يوم الثلاثاء المقبل جلسة لمناقشة تسليمه لشرطة ويسكونسن في حال استمر المتهم رفض تسليم نفسه طوعاً للجهة المطلوب لها.
وأكّد قاضي مينيسوتا أن أوسبرن؛ وُجِّهت له تهم رسمية عدة في قضية النهدي؛ منها: الاعتداء بالضرب، والتسبُّب في أضرار جسدية، والقتل..بحسب مزمز
يُشار إلى أن النهدي؛ تعرَّض إلى اعتداءٍ في الثانية فجراً من يوم الأحد 30 أكتوبر الماضي في مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن، وعند وصول المحقّقين إلى موقع الجريمة وجدوا الضحية فاقداً الوعي، وينزف من فمه وأنفه، وتمّ نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو في حالة صحية حرجة، وبعد ذلك بساعات عدة أعلن المستشفى تدهور حالته ووفاته.
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