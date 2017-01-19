صور: تفاصيل القضاء على 3 إرهابيين من أسرة واحدة في العوامية وملاحقة 3 آخرين

المحتوى السابق المحتوى التالي العمل تحذر المنشآت من فصل السعوديين.. وتدعو للإبقاء عليه ولو كانت في غير حاجة إليهم!