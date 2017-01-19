أطلق عالم أحياء أميركي اسم رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب، على “عثة” (نوع من الحشرات قريب من الفراشات) اكتشفها مؤخراً؛ لتشابه شكل زغبها مع شعره.
وقال فازريك نازاري، العالم والباحث في متحف المجموعات الحشرية بجامعة كاليفورنيا الأميركية، في حديث لمجلة “العلوم الحية” الأميركية إن زغب العثة التي اكتشفها يشبه شعر ترامب، لذا أطلق عليها اسم “نيوبالبا دونالد ترامبي”.
يشار إلى أنه أطلق على “يسروع” (يرقة تمثل المرحلة الثانية من مراحل حياة الفراشة) أصفر تم اكتشافه في وقت سابق، بجبال الأمازون في البيرو، اسم “ترامبا بيلار”؛ وذلك لتشابه زغبه أيضاً مع شعر ترامب.
ومن بين المشاهير الذين أطلق العلماء أسماءهم على حشرات جديدة اكتشفوها؛ الفنانان جوني كاش، وبيونسيه، بالإضافة إلى الممثل السينمائي جوني ديب.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أطلق اسم “توسانويدس أوباما” على نوع من الأسماك؛ لكونه “يشبه” الرئيس الأميركي باراك أوباما.
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