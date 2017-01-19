8 قطع من المرمر، ستشاهدها على يمين باب الكعبة على الشاذروان، وستعلم أنها من أندر أنواع المرمر في العالم ويسمى “ميري ستون”، وتمتاز بلونها البني المائل للصفرة، ويقال إن عمرها 807 سنوات.
وأوضح باحث في شؤون الحرمين الشريفين محيي الدين الهاشمي أن القطع هي من هدايا الخليفة أبو جعفر المنصور للمسجد الحرام عند قيامه بترميم صحن المطاف عام 631هـ، حيث وجد هذا التاريخ مكتوب تحت حجر أزرق اللون تحت إحدى قطع المرمر النادرة..بحسب مزمز
8 قطع من المرمر، ستشاهدها على يمين باب الكعبة على الشاذروان، وستعلم أنها من أندر أنواع المرمر في العالم ويسمى “ميري ستون”، وتمتاز بلونها البني المائل للصفرة، ويقال إن عمرها 807 سنوات.
وأوضح باحث في شؤون الحرمين الشريفين محيي الدين الهاشمي أن القطع هي من هدايا الخليفة أبو جعفر المنصور للمسجد الحرام عند قيامه بترميم صحن المطاف عام 631هـ، حيث وجد هذا التاريخ مكتوب تحت حجر أزرق اللون تحت إحدى قطع المرمر النادرة.
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