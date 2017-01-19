أكد ضابط سوداني رفيع المستوى أثناء التمرين السعودي السوداني المشترك أن القوات البحرية السودانية والقوات البحرية الملكية السعودية مطمئنّة على أمن البحر الأحمر بالكامل، وذلك في خطاب حماسي موثق في فيديو متداول.
وأوضح العميد بحري ركن محمود محمد إبراهيم قائد التشكيل البحري السوداني المشارك في تمرين “فلك 2″، أن القوات السعودية والسودانية قادرة على ردع كل محاولات المتربصين بأمن المنطقة العربية.
وشدد العميد محمود على أن أمن السودان وأمن المملكة شيء واحد، مخاطباً من تسول له نفسه بتهديد أمن البلدين بأن “يلعب بعيداً”، مجدداً التأكيد على أن القوات السعودية والسودانية أضحت في خندق واحد، وداعياً إلى تنفيذ المزيد من التدريبات لتطوير القوات ورفع جاهزيتها.
تجدر الإشارة إلى أن تمرين “فلك 2” انطلقت فعالياته بداية شهر يناير الجاري في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي للمملكة، وهو امتداد لتمرين “فلك 1” الذي أقيم قبل أعوام في ميناء بورسودان السوداني.
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