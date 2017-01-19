انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشابين في مدينة جدة يقومان برمي ثلاث كراتين لبريد واصل؛ مما أدى إلى تضجر كثير من المواطنين، حيال هذا التصرف.
وأكد البريد السعودي في بيان أن مؤسسة البريد السعودي اطلعت على مقطع الفيديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وجود بطاقات عنوان واصل في حاويات نفايات، وقامت بمباشرة التحقيق في الموضوع وتحديد المخالفين وإحالتهم للتحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه هذا التصرف غير المقبول.
وتؤكد المؤسسة أن هذا تصرف مرفوض وغير مسؤول ويخالف التعليمات والإجراءات المطبقة في المؤسسة، وسيتم تطبيق النظام بحق من قام بهذا العمل..بحسب مزمز
وأكدت المؤسسة حرصها وجميع العاملين فيها على القيام بأعمالها بأفضل الممارسات والحفاظ على جميع المواد التي يتم التعامل معها والتصرف بحزم تجاه أي تصرفات تعكس صورة سيئة عن خدماتها أو عن آلاف العاملين الذين يبذلون جهوداً مميزة لخدمة عملاء المؤسسة وإيصال موادهم.