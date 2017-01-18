فيديو: والد المبتعث الفضيل يكشف تفاصيل جديدة عن المعتدي على ابنه.. جندي أمريكي أصيب في حرب العراق!

المحتوى السابق المحتوى التالي مدن سعودية تعلن خلوها من التدخين