أعلن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ناصر الشمراني، عن رحيله رسمياً عن ناديه، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
ونشر الشمراني قائلاً : “اشكر سمو رئيس النادي الأمير نواف بن سعد على كل ماوجدته من دعم ، والشكر موصول لأعضاء إدارته وزملائي اللاعبين” .
واضاف الشمراني قائلاً:”جمهور الهلال سعدت بدعمكم ومؤازرتكم لي في الملعب وخارجه .. شكراً من القلب على كل ماوجدته منكم يا أجمل جمهور”.
كما نشر الشمراني صورة على حسابه في إنستغرام خلال تواجده بالفعل في مدينة العين, وسيحدد الشمراني خلال 24 ساعة مصير الوجهة القادمة.
اشكر سمو رئيس النادي الأمير نواف بن سعد على كل ماوجدته من دعم ، والشكر موصول لأعضاء إدارته وزملائي اللاعبين .
جمهور الهلال
سعدت بدعمكم ومؤازرتكم لي في الملعب وخارجه .. شكراً من القلب على كل ماوجدته منكم يا أجمل جمهور