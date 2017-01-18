في قصة غريبة من نوعها استقبلت محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المحافظات دعوى طلاق بعد 17 يوماً فقط على زفاف سعودي وسعودية والذي كلف أكثر من 200 ألف ريال، وتعود الأسباب لتدخل والدي الزوجة ومحاولتهما إغاظة زوجها لدفعه للطلاق دون تردد.
وكشف مصدر وفقا لموقع ” المواطن ” أن من أسباب انفصال الزوجين وطلاقهما محاولة والدي الزوجة تطفيش الزوج، وإدخال أفكار غريبة لعقلها لانسحابها من الحياة الزوجية ومطالبتها بالانفصال.
وأكد المصدر أن التدخل الدائم من الأم أنهى حياة الزوجين خلال 17 يوماً، حاولا خلالها الصمود أمام المشاكل الأسرية، ولكن الأم واصلت تدخلها الدائم الذي أنهى الزواج بشكل قاطع.
وأضاف أنه من الغريب في الأمر أن أقارب الزوجة ووالديها لم يحضروا الزواج ؛ متعللين بالعادات والتقاليد وعدم اتباع المرأة في فرحها، موضحاً أن قضاة المحكمة حاولوا خلال أيام رفع الدعوى تهدئة الوضع وإرجاع المياه إلى مجاريها، ولكن خلال الجلسة كانا والدا العروسة يطالبانها أمام القاضي بالانفصال.
وأشار المصدر إلى أن الفتاة لا حول لها ولا قوة، وإنما أجبرت من والديها على الكذب في بعض الأمور أمام القاضي؛ مما جعل الأمر محل رهبة وخوف لديها حتى انفصلت حياتها عن عريسها في مدة لم تتجاوز 17 يوماً.
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