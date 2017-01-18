دخلت صحيفة تركية، موصوفة بمقربة من الأجهزة الأمنية، إلى شقة “جزار رأس السنة”، عبد القادر ماشاريبوف، والتقط مصورها عدداً كبيراً من الصور للشقة بعد اعتقاله.
ووفقا لموقع العربية نت لم تنشر صحيفة Haber Turk كلاماً أسفل الصور لشرحها، باستثناء بعضها، ومنها التي تظهر فيها كتابات عشوائية على ورق تقول “كم أنت مجنون” وثانية عليها “أنا أحبك” إلى جانب ورقة يبدو أنه كان يتعلم عليها معاني كلمات عربية باللغة التركية لخضر ومأكولات، منها “ورق عنب” وكزبرة وأرز بسمتي ونعناع وجوز الهند وغيره، مع صور عدة لمبالغ مالية.
كما وزعت الشرطة التركية فيديو آخر، بثته “وكالة الأناضول للأنباء” في قناتها “اليوتيوبية” الثلاثاء، وفيه تركيز على عملية الاقتحام التي قام بها الأمن التركي، وظهرت فيه بعض الأبواب وقد تم تحطيم أقفالها وكسرها.