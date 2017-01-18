تقول صحيفة “الفايننشيال تايمز” البريطانية، إن جيبوتي بصدد إبرام اتفاق مع السعودية للسماح للمملكة ببناء قاعدة عسكرية في القرن الإفريقي، مع مسعى السعودية للعب دور أكبر في أمن المنطقة.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وفي مقال بعنوان “السعودية تقترب من إتمام صفقة مع جيبوتي لبناء قاعدة عسكرية”: تقول الصحيفة إن جيبوتي، ذات الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر وخليج عدن، يوجد فيها بالفعل منشآت عسكرية أمريكية وفرنسية.
وقال وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف إن أول قاعدة صينية خارج الصين يجري بناؤها في بلاده ومن المزمع افتتاحها العام الحالي..بحسب مزمز
وتقول الصحيفة إن وزير الخارجية الجيبوتي قال إن السعودية وقعت اتفاقاً أمنياً مع حكومة بلاده العام الماضي واتبعتها باتفاق للتعاون القضائي ضمن الاستعدادات لإنشاء القاعدة.
وتضيف الصحيفة أن سواحل جيبوتي على البحر الأحمر تقع قبالة اليمن، حيث يقود تحالف بقيادة السعودية حرباً ضد انقلاب الحوثي وصالح.
ونقلت الصحيفة عن “يوسف” قوله في مقابلة: “لا أستطيع أن أعطيكم تفاصيل لإنهاء أمور عسكرية سرية، ولكنكم سترون الأمر عندما يتم”. ولم يعلق مسؤولون سعوديون على الأمر.
وتقول الصحيفة إن “توثيق العلاقات بين السعودية وجيبوتي يأتي في وقت تسعى فيه السعودية إلى جمع الدول السنية في تحالف كبير؛ إظهاراً للقوة وللحدّ من الاعتماد على الدعم العسكري الغربي”.
وتضيف الصحيفة أيضاً أن السعودية تسعى أيضاً إلى مواجهة “التدخل الإيراني في النزاعات في العالم العربي من سوريا إلى اليمن”.
وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة تستخدم قاعدتها في جيبوتي كمقر لقواتها في إفريقيا ولعملياتها لمكافحة الإرهاب في المنطقة. وتضيف أن القاعدة الأمريكية يوجد بها قوة عسكرية قوامها أربعة آلاف شخص كما أن بها مطاراً للطائرات بلا طيار.
وتقول الصحيفة إن الإمارات، المهتمة أيضاً بدعم وتوطيد قوتها العسكرية والتي تعد حليفاً وثيقاً للرياض، وطدت نفوذها العسكري في المنطقة بقاعدة عسكرية في إريتريا.
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