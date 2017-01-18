صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء 19 / 4 / 1438هـ، باشرت شرطة محافظة القطيف بلاغاً عن تعرض مواطن يبلغ من العمر (54) عاماً، لإطلاق نار من شخصين ملثمين، أثناء تواجده بسيارته الخاصة بالقرب من مدرسة سلمان الفارسي ببلدة القديح..بحسب مزمز، لم ينتج عنه ولله الحمد تعرضه أو أي من المارة والمتواجدين بالموقع لأي أَذًى، باستثناء تضرر سيارته وعدد من السيارات المتوقفة بالموقع من الطلقات النارية التي بلغت اثني عشر طلقة نارية. وقد تم مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية لتحديد دوافعها وكشف هوية المتورطين فيها. والله ولي التوفيق.
- الطاقة النووية والشمسية بدائل السعودية لإنهاء إعتمادها على النفط
- العقوبات تصل إلى السجن والترحيل.. الجوازات محذرة المقيمين: وثقوا بصمات مرافقكيم
- بعد التفاعل الكبير مع وسم هلكوني.. هاشتاق سرقوني لكشف لصوص الأبحاث والشهادات المزورة!
- رد حاد من حكومة إقليم كردستان على إيران بسبب السعودية
- ميليشيا «الحوثي» تدفع اليمنيين للتسلل نحو المملكة مقابل المال (فيديو)
- العقاري: إنهاء قوائم الانتظار خلال 5 سنوات.. وهكذا سيعامل من صدرت أسماؤهم ولم يتسلموا قروضهم
- رحل أوباما.. فإستعادت السعودية قوتها و حلفائها بطريقة مثيرة للإعجاب
- المادة 77 تتسبب في فصل أكثر من 2000 موظف سعودي في القطاع الخاص خلال شهر
- كيف أسقطت السعودية عقوبات السودان وأعادته لـ صف العرب؟
- القاهرة: القضاء يرفض طعن الحكومة ويؤكد ملكية مصر لتيران وصنافير