كشف سامي الجابر مدرب نادي الشباب الحالي حقيقة ما تم تداوله عن التحاقه لمدة أسبوع كمرافق لمدرب فريق تشيلسي الايطالي “كونتي” لحصوله على المركز الأول في دورة الاتحاد الآسيوي PRO.
وقال الجابر عبر حسابه الشخصي في تويتر : “وردني استفسارات عن خبر التحاقي لمدة أسبوع كمرافق لمدرب فريق تشيلسي كونتي لحصولي على الاول بالدورة وهذا الخبر غير دقيق”.
وأضاف: “إن مثل هذه الدورات لا يكون فيها تقييم حسب المراكز للمشاركين بل أن هناك اجتياز للمتطلبات الدورة او عدم اجتيازها وأنه لم يحصل على المركز الاول مثلما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي “.
وأكد قائلاً: “فكرة الدورة من الاتحاد الآسيوي يهدف الى منح المدربين الأسيويين فرصة الاطلاع عن قرب مع افضل المدربين الأوروبيين الذين يقدمهم الاتحاد الأسيوي لخوض التجربة معهم”.
وردني استفسارات عن خبر التحاقي لمدة اسبوع كمرافق لمدرب فريق تشيلسي كونتي لحصولي على الاول بالدورة وهذا الخبر غير دقيق.
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) January 17, 2017
اولا مثل هذه الدورات لا يكون فيها تقييم حسب المراكز فلا يوجد ترتيب للمشاركين بالدورة بل هناك اما اجتياز لمتطلبات الدورة او عدم اجتياز.
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) January 17, 2017
لذا فخبر انني حصلت على المركز الاول غير صحيح مطلقاً.
اما الالتحاق بتجربة لمدة اسبوع كتطبيق عملي واحتكاك ومعايشة لاسماء عالمية فهذا صحيح.
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) January 17, 2017
رشح فريق تشيلسي والمدرب كونتي ليتم منحي فرصة الاحتكاك والاطلاع وهو امر يتوقف على موافقة هذه الاندية التي خاطبها الاتحاد الاسيوي لهذا الغرض.
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) January 17, 2017
وهي فكرة الاتحاد الاسيوي يهدف من خلالها لمنح المدربين الاسيويين فرصة للاطلاع عن قرب على افضل الممارسات التي تقدمها الاسماء العالمية بالتدريب
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) January 17, 2017