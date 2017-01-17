كشفت وسائل إعلام تركية، عن اعتقال قوات الأمن التركية 3 فتيات من جنسيات إفريقية كن يقمن مع منفذ هجوم ملهي رينا في إسطنبول ليلة رأس السنة، الذي تم إلقاء القبض عليه الإثنين.
وتنحدر الفتيات من أصول أفريقية، من بينهم فتاة مصرية (26 عاماً)، وأخرى من الصومال وثالثة من السنغال.
ورجحت مصادر أمنية تركية أن الإرهابي منفذ هجوم إسطنبول استخدم الفتيات الثلاثة لتضليل الجهات الأمنية والتمويه على وجوده في المكان، حيث تكفلت الفتيات الثلاث بالقيام بالمشتريات والتسوق ودفع مستحقات أجرة المنزل.
وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، ألقت قوات الأمن التركية على عبد القادر ماشاربيوف، المتهم بتنفيذ الهجوم في نادٍ ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة في منزل بمنطقة آسنيورت.
ونُقل ماشاربيوف والأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم معه إلى مديرية أمن إسطنبول للتحقيق معهم.
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