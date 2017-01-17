بينهم فتاة مصرية.. 3 فتيات كن مع منفذ هجوم إسطنبول لحظة القبض عليه هذا سرهن

المحتوى السابق المحتوى التالي العقوبات تصل إلى السجن والترحيل.. الجوازات محذرة المقيمين: وثقوا بصمات مرافقكيم