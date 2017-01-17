طلبت المديرية العامة للجوازات من المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم، بسرعة التوجه إلى إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم في النظام الآلي لهم ولمرافقيهم لمن بلغ ست سنوات فما فوق.
وحذرت مديرية الجوازات المتقاعسين عن التسجيل من إيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي، وعدم التمكن من الاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة، وفقًا لـ “مكة”.
ودعت الجوازات من الوافدين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الدولية بموجب تأشيرة زيارة باختلاف أغراضها إلى التقيد بالمدة المحددة في التأشيرة التي قدموا بموجبها إلى المملكة، والالتزام بوقت المغادرة تفاديًا لتطبيق العقوبات المترتبة على مخالفة الأنظمة، مؤكدة أن كل من يتأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرته ستطبق بحقه العقوبات المقررة.
ونادت الجوازات إلى سرعة المبادرة في إبلاغ المقيم عن مغادرة من تم استقدامهم في الوقت المحدد، وإلا ستطبق غرامات مالية وعقوبات تصل إلى السجن والترحيل إن كان المستقدم وافدًا.
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