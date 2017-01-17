حولت هيئة التحقيق والادعاء العام معنف طفلته “دارين” للصحة النفسية للكشف على قواه العقلية.
وأطلقت هيئة التحقيق سراح معنف طفلته بالكفالة الحضورية، بعد حجزه بضعة أيام على ذمة التحقيق بحسب “مكة”.
وأكدت هيئة التحقيق أنه في حال إدانته بالاتهامات الموجهة ضده ستحال قضيته إلى المحكمة لإصدار الحكم الشرعي بحقه.
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