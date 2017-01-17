رصدت كاميرا ساهر قائد سيارة سعودي في العقد الثالث من عمره، ارتكب عدة مخالفات مرورية بالإضافة إلى قيام شخص برفقته باصدار حركة لا أخلاقية.
وأوقفت دوريات المرور بمنطقة تبوك قائد السيارة على خلفية مخالفاته المرورية التي رصدتها الكاميرا، وأعطته مهلة لإحضار مرافقه وفقًا لـ “مكة”.
وقال العقيد محمد العتيق، مدير مرور منطقة تبوك، إن صاحب السيارة تم إيقافه لمدة 48 ساعة، وطلب منه إحضار مرافقه لإحالتهما للشرطة لإصداره حركات تخل بالآداب العامة.
وأكد مدير مرور تبوك أنه في حالة عدم إحضاره لمرافقه لفإنه سيحال هو وجميع الإثباتات والصور للشرطة لتستكمل إجراءاتها، وتطبيق الأنظمة حيال المخالفات المرورية التي ارتكبها.
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