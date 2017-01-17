أصر مواطن بحي العزيزية بالمدينة المنورة، على الصلاة بمسجد صغير بالحي رغم انقطاع التيار الكهربائي عنه، وترك الجماعة بالجامع الجديد الملاصق له.
وأكدت مصادر على أن امتناع المواطن عن الصلاة بالجامع الجديد بسبب تعيين فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة إمامًا مؤهلًا شرعيًا نقل حديثًا للحي.
وأفادت المصادر إلى أن بعض سكان الحي كانوا يرغبون في التعيين بوظيفتي إمام الجامع والمؤذن لكسب السكن المجاني الجديد، وفقًا لـ “مكة”.
وقال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، محمد أبوحميد، إن الفرع خاطب الأمانة لإزالة المسجد الصغير بعد قطع التيار الكهربائي عنه، وسحبت مكبرات الصوت بعد افتتاح الجامع المجاور المشيد وفق أحدث المواصفات.
ووصف مدير فرع الدعوة والإرشاد، تصرف المواطن بالفردي، مشيرًا إلى حصول إمام الجامع الجديد على درجة الدكتوراه كما أنه معروف في الوسط الاجتماعي.
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