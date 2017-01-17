رفضت حكومة إقليم كردستان العراق، بشدة التصريحات التي أدلى بها أحد مسؤولي جيش “الباسدار” الإيراني، دعا فيها حكومة الإقليم إلى إغلاق القنصلية السعودية في أربيل.
وقالت حكومة الإقليم إن هذه المطالبة بأنها تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق والإقليم ، وفقاً لموقع روسيا .
وأفادت حكومة إقليم كردستان في بيانها بأن وجود وتكوين القنصليات والممثليات الدبلوماسية للدول في إقليم كردستان، يخضع للقوانين في العراق والإقليم، وأن أنشطتها في هذا الإطار وضمن هذه القوانين.
وشددت على أنه لا يحق لأي كان أن يطالب بغلق أية قنصلية في الإقليم.
وأوضحت أن هذا التصريح ليس الأول من نوعه يصدر عن مسؤولين في جيش الباسدار الإيراني حول إقليم كردستان، ويعد تدخلا غير مبرر في الشؤون الداخلية للعراق ولإقليم كردستان.
وأكدت الحكومة أن إقليم كردستان يعمل دوما على إقامة علاقات ودية مع دول الجوار وجميع دول العالم، داعية من طهران أن تتخذ موقفا جادا إزاء هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة أساسا، وأن تحرص على عدم تكرارها.
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