أنهى زوج علاقته الزوجية بمشهد نادر الحدوث، وذلك عندما قدم لطليقته رأس بعير، إضافة إلى 100 ألف ريال نظير 10 سنوات من الزواج، حيث كانت تفاصيل عملية الزواج مثيرة جدًا.
وتفصيلاً، تعيش المواطنة في غرب الرياض، وقدمت كل مالديها إلى زوجها من حب وحنان واحتواء، إلا أنها لم تكن تُنجب وكان هذا هو عيبها الوحيد، ومع ذلك ظل الزوج يقول لها بأنها أفضل شئ في حياته وأن هذا هو قضاء الله وقدره، وظلا على هذا الوضع لمدة 10 سنوات.
ومع مرور الأيام، شعر الزوج بأن العمر يمر أمام عينيه ولا وريث له في أملاكه، وأراد الإنجاب، وأخبر زوجته بذلك والتمست له العذر وذلك لأن العيب في الإنجاب عندها، لكن اشترطت أن يُطلقها أولاً، وبالفعل لبى الزوج رغبتها وحفظ لها جميل 10 سنوات من الحياة الزوجية الهادئة، وأهداها رأس بعير و100 ألف ريال نظير تلك المدة بحسب صحيفة المرصد.
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