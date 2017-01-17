قتل وجرح 63 من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في المعارك الضارية التي خاضها الجيش والمقاومة الشعبية ضد الميليشيا الانقلابية في عدة محاور في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة..بحسب واس
وذكرت ” وكالة الأنباء اليمنية ” الحكومية أن 25 عنصراً من المليشيا الانقلابية قتلوا وجرح 38 منهم، فيما شن طيران التحالف العربي اليوم أكثر من 20 غارة على مواقع الميليشيا بعسيلان دمرت خلالها دبابة وخمسة سيارات مسلحة وعربة مدرعة في وادي الدقيق وسبعان ومخزن للذخيرة في الهجر.
- رد حاد من حكومة إقليم كردستان على إيران بسبب السعودية
- ميليشيا «الحوثي» تدفع اليمنيين للتسلل نحو المملكة مقابل المال (فيديو)
- العقاري: إنهاء قوائم الانتظار خلال 5 سنوات.. وهكذا سيعامل من صدرت أسماؤهم ولم يتسلموا قروضهم
- رحل أوباما.. فإستعادت السعودية قوتها و حلفائها بطريقة مثيرة للإعجاب
- المادة 77 تتسبب في فصل أكثر من 2000 موظف سعودي في القطاع الخاص خلال شهر
- كيف أسقطت السعودية عقوبات السودان وأعادته لـ صف العرب؟
- القاهرة: القضاء يرفض طعن الحكومة ويؤكد ملكية مصر لتيران وصنافير
- هيئة الترفيه تنفي عزمها الترخيص لإقامة دور للسينما.. وتؤكد التزامها بالضوابط الشرعية
- صحيفة إلموندو متعجبه: وزيرة إسبانية ترتدي تنورة قصيرة في السعودية
- تعليق ناري من السبهان على سيادة إيران في العراق