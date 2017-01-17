أكد المشرف على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، أن الصندوق يستهدف إنهاء قوائم الانتظار خلال 5 سنوات، موضحا آلية التعامل مع من صدرت أسماؤهم ومع ذلك لم يتسلموا قروضهم حتى هذه اللحظة.
وقال اليوسف، في مقابلة مع “الإخبارية”، اليوم (الاثنين): “هدفنا أن نقضي على قوائم الانتظار خلال 5 سنوات، والتي تضم أكثر من 500 ألف مواطن تقدموا بطلبات للصندوق، ممتدة على مدار 13 عاما”..بحسب مزمز
وبيّن أن عدد المواطنين الذين أعلنت أسماؤهم ولم يتسلموا قروضهم بلغ 80 ألف شخص، موضحا: “لأن لهم أولوية، لن يتم إدخالهم في البرنامج على نظام الدفعات، وإنما يحق لأي شخص صدرت له موافقة سابقة أن يحدّث بياناته، وبعد 15 فبراير يستطيع الذهاب للبنوك شأنه شأن أي مواطن صدر اسمه في الدفعات”.
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