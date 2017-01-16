أنهت شرطة دبي مشكلة مواطن سعودي مع أحد مكاتب تأجير السيارات، خلال ساعات من إرساله بريداً إلكترونياً بالواقعة.
وغرد المواطن طارق الزهراني على صفحته على موقع “تويتر”، قائلا: “تقدم بلاغ لشرطة دبي بالايميل وأنت في السعوديه ويتم التواصل معك في صباح اليوم التالي وحل مشكلتك..هذا جنون”.
من جانبه، قال المقدم الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس مدير إدارة الشرطة السياحية وفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية، إن الواقعة تعود إلى العاشر من شهر يناير الجاري، حيث تلقت الإدارة بريداً إلكترونياً من أحد الأشخاص من المملكة حول شركة لتأجير المركبات لم تقم بإرجاع مبلغ التأمين له.
وأوضح أن الشرطة تواصلت مع المكتب الذي أكد أنه سوف يتم رد المبلغ في تاريخ محدد، وتم إرسال الرد لصاحب الشكوى مما أدخل السعادة على قلبه وجعله يغرد على صفحته.
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