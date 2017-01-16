في جولة مفاجأة وغير مرتبة مسبقاً لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة د. مصطفى بلجون كشفت قصور كبير في مستشفى تربة العام، حيث تزامنت زيارته ووصوله للمستشفى، وصول أكثر من 60 حالة تسمم غذائي من مطعم شهير بالمحافظة، حيث اكتضت الممرات وغرف التنويم وغرف الطوارئ بالمرضى، مما جعل المستشفى يحول المرضى للمراكز الصحيه بالمحافظه لإسعاف المصابين وفقا لصحيفة الرياض.
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في جولة مفاجأة وغير مرتبة مسبقاً لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة د. مصطفى بلجون كشفت قصور كبير في مستشفى تربة العام، حيث تزامنت زيارته ووصوله للمستشفى، وصول أكثر من 114 حالة تسمم غذائي من مطعم شهير بالمحافظة، حيث اكتضت الممرات وغرف التنويم وغرف الطوارئ بالمرضى، مما جعل المستشفى يحول المرضى للمراكز الصحيه بالمحافظه لإسعاف المصابين.
وفي تفاعل سريع من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ولما لمسه من احتياجات ملحة في توسعة مستشفى تربه العام أثناء جولته المفاجأة، وجه في البدء حالاً في توسعة الطوارئ العامة بالمستشفى (طوارئ الرجال، وطوارئ النساء)، حيث تم التنسيق مع أحد المقاولين المستلمين لإحدى المشاريع الهندسية للشؤون الصحية بمحافظة الطائف، للبدء في التخطيط الهندسي وتنفيذ التوسعة، منهياً معاناة أهالي ومراجعي المستشفى التي استمرت سنوات.