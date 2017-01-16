أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً بجلد مواطنة 5 جلدات؛ على خلفية إدانتها بإرسال تهديدات وشتائم إلى سيدة أخرى في محادثة عبر برنامج “واتسآب”.
واعترفت السيدة المدانة أمام المحكمة وفقاً لـ”العربية نت”، بارتكاب الاتهامات التي وجهتها لها الأخرى؛ ما دفع المحكمة للحكم عليها بالجلد وأخذ تعهد من السيدة المدانة بعدم التعرض للمدعية مرة أخرى.
يشار إلى أن القضية بدأت بين السيدتين اللتين تعملان سوياً؛ عقب حدوث مناوشات خلال محادثة بـ”واتسآب”، انتهت بتوجيه ألفاظ وشتائم وتهديدات من قِبل إحداهما للأخرى.
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