حضرت وزيرة التجارة الإسبانية، ماريا لويسا بونسيلا، التي وصلت إلى الرياض ضمن وفد إسباني برئاسة الملك فيليبي السادس، المباحثات مع القادة السعودية مرتدية تنورة قصيرة ولم تغط رأسها.
ونقلت صحيفة “إلموندو” عن مصادر في السفارة الإسبانية في الرياض قولهم إن مظهر الوزيرة بونسيلا تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودي مسبقا وشددت المصادر على أن الأمر ينبغي عدم اعتباره “تحديا” أو “استفزازا” أو “إهانة”، غير أن مظهر بونسيلا أثار انتقادات من قبل بعض الصحفيين في المملكة..بحسب مزمز
وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتهك فيها السياسيات من الدول الغربية قواعد البروتوكول المعمول بها في السعودية. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أرسولا فون دير لاين، خلال زيارة رسمية للمملكة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سروال ولم تغط رأسها أيضا.
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