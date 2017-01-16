فوجئ العاملون في مكاتب مجموعة mbc في مصر بتخفيض رواتبهم إلى النصف وجعلها بالجنيه المصري بدلًا من الدولار.
واتهم العاملون مدير مكاتب المجموعة في مصر، محمد عبدالمتعال بالتواطئ في خفض الأجور، مؤكدين أنه المسئول عن القرار الذي صدر في أن يكون جميع عقود الموظفين بالعملة المصرية وفقًا لموقع “هافتجون بوست بالعربي”.
ولفت العاملون بمكاتب المجموعة إلى أن هذا القرار تضرر منه 30% من العاملين أصحاب العقود القديمة، والتي كانت رواتبهم مثبته بالدولار، مؤكدين أنهم فوجئوا بالقرار مع موعد استحقاق رواتب شهر ديسمبر 2016.
وقال مصدر بمجموعة مكاتب mbc مصر إنه لا زيادة للميزانية هذا العام، مشيرًا إلى وجود فئة من العاملين يقبضون مرتباتهم بالجنيه المصري وفئة أخرى تقبض بالدولار.
وأشار المصدر إلى أن العاملون الذين يحصلون على مستحقاتهم المالية بالجنيه المصري سبق وتظلموا لمساواتهم مع بقية العاملين في قبض رواتبهم بالدولار.
وأكد المصدر أن سبب قرار خفض رواتب العاملين وجعلها بالجنيه المصري هو تواصل قطاع من الموظفين القدامى الذين كانوا يحصلون على مرتباتهم بالدولار مع المركز الرئيسي في دبي لرفض قرار توحيد عملة الرواتب بما يحقق العدالة بين الموظفين.
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